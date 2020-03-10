https://static.news.ru/photo/8b01a38c-62db-11ea-9128-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложения Госдепартамента США относительно внесения изменений в содержание Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) абсолютно нереализуемы и ведут к непродлению соглашения. Такого мнения придерживается глава думского комитета по международным отношениям Леонид Слуцкий.

Он пояснил, что Москва не может поддержать идею распространения договора на все отечественные стратегические системы («Авангард», «Кинжал» и другие) и нестратегическое ядерное оружие, где Россия имеет значительный количественный перевес.

Кроме того, нет ясности, как реализовать предложение по присоединению к договору Китая. Дело в том, что ядерный арсенал КНР в несколько раз уступает как российскому, так и американскому. В связи с этим непонятно, какие «потолки» устанавливать для китайских вооружений и возможно ли закрепление в договоре положений, устанавливающих разные «потолки» для всех трёх сторон, отметил депутат.

Позиция Вашингтона предполагает длительный переговорный процесс, который невозможно уложить в оставшиеся 11 месяцев действия договора. Кроме того, Россия не может идти на уступки в одностороннем порядке. США должны совершить аналогичные шаги, но они не хотят этого.

Оптимальный вариант — продлить действие СНВ-3 в нынешнем виде и дать несколько лет на разработку новой и уже многосторонней системы контроля над вооружениями, сказал Слуцкий корреспонденту NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что сенатор Константин Косачев раскритиковал предложение Вашингтона по распространению СНВ-3 на новые российские системы вооружения, которые ещё находятся в разработке. Он также подчеркнул, что на изменения договора времени нет.