Россия и Индия работают над ракетой для уничтожения самолётов AWACS

https://static.news.ru/photo/f5506dfe-f633-11ea-8a67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alessandro Di Ciommo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крылатая ракета «Брамос», которую создаёт одноимённое совместное российско-индийское предприятие, в 2024 году получит новую модификацию. К имеющимся сейчас ракетам, способным уничтожать наземные и морские цели, добавится версия для уничтожения воздушных целей типа самолёты радиообнаружения и наведения AWACS.

Об этом рассказал содиректор СП Александр Максичев, сообщает РИА Новости. По его словам, проект такой крылатой ракеты окончательно утверждён.

Мы расширяем номенклатуру целей для ракет «Брамос». Через несколько лет она будет способная уничтожать и воздушные цели. То есть платформа останется той же лишь с некоторой модернизацией, но «мозги» у неё будут другие, — отметил Максичев.

Он пояснил, что у «Брамоса» будет принципиально новая головка самонаведения.

Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения (AWACS) устанавливается на самолётах и вертолётах. Он помогает обнаруживать объекты противника и наводить на них средства поражения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что военные разведчики Великобритании предупредили: российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» способна находиться в воздухе почти неограниченное время и атаковать с неожиданного направления по всей планете. Обратил внимание на инвестиции Кремля в развитие вооружений глава военной разведки Соединённого Королевства Джим Хокенхалл.