Россия и Индия работают над ракетой для уничтожения самолётов AWACS

Крылатая ракета «Брамос», которую создаёт одноимённое совместное российско-индийское предприятие, в 2024 году получит новую модификацию. К имеющимся сейчас ракетам, способным уничтожать наземные и морские цели, добавится версия для уничтожения воздушных целей типа самолёты радиообнаружения и наведения AWACS.
Об этом рассказал содиректор СП Александр Максичев,
Мы расширяем номенклатуру целей для ракет «Брамос». Через несколько лет она будет способная уничтожать и воздушные цели. То есть платформа останется той же лишь с некоторой модернизацией, но «мозги» у неё будут другие, — отметил Максичев.
Он пояснил, что у «Брамоса» будет принципиально новая головка самонаведения.
Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения (AWACS) устанавливается на самолётах и вертолётах. Он помогает обнаруживать объекты противника и наводить на них средства поражения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что военные разведчики Великобритании предупредили: российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» способна находиться в воздухе почти неограниченное время и атаковать с неожиданного направления по всей планете. Обратил внимание на инвестиции Кремля в развитие вооружений глава военной разведки Соединённого Королевства Джим Хокенхалл.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен