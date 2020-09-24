Российский Су-27 поднимался в воздух из-за американского бомбардировщика

https://static.news.ru/photo/b1f6592a-fe98-11ea-89a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-27 Воздушно-космических сил России 24 сентября поднимался в воздух по тревоге из-за американского бомбардировщика B-52H, который летел над Польшей в опасной близости от границы с РФ.

Об этом сообщает Минобороны РФ. Самолёт ВВС США обнаружили российские средства контроля воздушного пространства. Поднятый по тревоге Су-27 входит в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа. Истребитель провёл патрулирование вдоль госграницы и вернулся на аэродром базирования, после того как американская машина отдалилась от границы.

В Минобороны подчеркнули, что полёт Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в последнее время количество полётов разведывательной авиации НАТО у российских границ выросло более чем на 30%, писал NEWS.ru. В связи с этим министр вспомнил о недавнем полёте трёх американских B-52H над Балтикой. Тогда на их перехват были подняты три Су-27. Главком ВКС Сергей Суровикин, в свою очередь, отметил, что подобные действия противоречат обещаниям Альянса не допускать конфронтации.