Оружие

Российские Ту-22М3 выполнили полёт над нейтральными водами Чёрного моря

18:39, 19 мая 2020 14
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили 19 мая плановый пятичасовой полёт над нейтральными водами акватории Чёрного моря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

В ходе полёта экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4,5 тысячи километров и находились в воздухе свыше пяти часов, — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Уточняется, что на некоторых этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американские военные аналитики назвали наиболее «опасные» российские бомбардировщики. В их число попали Ту-95, Ту-22М, Ту-160. Специалисты отметили, что эти машины разработаны довольно давно, но модернизация авионики и применение новых комплексов вооружения позволяют им оставаться эффективными и в настоящее время.

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