Российские Ту-22М3 выполнили полёт над нейтральными водами Чёрного моря

https://static.news.ru/photo/31d7427e-99e7-11ea-9616-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили 19 мая плановый пятичасовой полёт над нейтральными водами акватории Чёрного моря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

В ходе полёта экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4,5 тысячи километров и находились в воздухе свыше пяти часов, — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Уточняется, что на некоторых этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американские военные аналитики назвали наиболее «опасные» российские бомбардировщики. В их число попали Ту-95, Ту-22М, Ту-160. Специалисты отметили, что эти машины разработаны довольно давно, но модернизация авионики и применение новых комплексов вооружения позволяют им оставаться эффективными и в настоящее время.