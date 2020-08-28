Российские корабли открыли огонь по условному противнику на Чукотке

https://static.news.ru/photo/7616b752-e9cf-11ea-970a-fa163e074e61_660.jpg ТОФ «Громкий» Фото: Alex omen/wikipedia.org

Корветы Тихоокеанского флота впервые провели совместную артиллерийскую стрельбу по целям на побережье Чукотского моря, рассказал представитель ТОФ РФ Николай Воскресенский.

По плану тактических учений Тихоокеанского флота (ТОФ) с группировкой сил в дальней морской зоне корветы ТОФ «Громкий» и «Совершенный» впервые провели в Чукотском море совместную артиллерийскую стрельбу на подавление невидимой береговой цели, скрытой рельефом местности, — цитирует военного «Интерфакс-АВН».

Для манёвров подготовили сложную мишенную позицию, имитировавшую долговременную огневую точку, боевую технику и укрепления условного противника. Наведение корветов на цель и корректирование огня военные осуществляли с помощью беспилотников «Орлан-10».

Накануне Минобороны РФ показало фрагмент учений «Океанский щит» в Беринговом море, в рамках которых ракетный крейсер «Варяг» и атомная подводная лодка «Омск» провели совместные стрельбы неподалёку от берегов Аляски. Видео снято с борта «Омска». На кадрах экипаж АПЛ выполняет срочное погружение после обнаружения условной надводной цели, которая находится в 328 километрах. После обратного отсчёта производится залп противокорабельной ракетой «Гранит» с глубины 45 метров. «Варяг», в свою очередь, выстрелил в условного противника крылатой ракетой комплекса «Вулкан». Обе ракеты успешно достигли целей. Руководил учениями главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Ранее NEWS.ru писал, что Северное командование ВС США заявило о появлении российской подлодки у берегов Аляски. Там отметили, что субмарина РФ находится далеко за пределами территориальных вод Штатов, а также выразили готовность оказать ей помощь, если таковая потребуется.