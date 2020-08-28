Минобороны показало ракетный залп с подлодки у берегов Аляски

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Минобороны показало фрагмент учений «Океанский щит» в Беринговом море, в рамках которых ракетный крейсер «Варяг» и атомная подводная лодка «Омск» провели совместные стрельбы неподалёку от берегов Аляски.

Видео снято на борту «Омска». На кадрах экипаж АПЛ выполняет срочное погружение после обнаружения условной надводной цели, которая находится в 328 километрах. После обратного отсчёта производится залп противокорабельной ракетой «Гранит» с глубины 45 метров. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

«Варяг», в свою очередь, обстрелял условного противника крылатой ракеты комплекса «Вулкан». Обе ракеты успешно достигли целей. Руководил учениями главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Ранее NEWs.ru писал, что Северное командование ВС США заявило о появлении российской подлодки у берегов Аляски. Там отметили, что субмарина РФ находится далеко за пределами территориальных вод Штатов, а также выразили готовность оказать ей помощь, если таковая потребуется.