Помпео: РФ готова заморозить свой ядерный арсенал

https://static.news.ru/photo/c21ec41c-13b1-11eb-85b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Россия, в принципе, готова заморозить свой ядерный арсенал в рамках договора СНВ-3, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео.

Договор СНВ-3 в нынешнем виде охватывает 92% американского арсенала и только 45% — российского, — цитирует главу Госдепа РИА Новости.

Руководитель ведомства отметил, что Белый дом будет считать продление СНВ-3 с РФ историческим событием, исходя из того, что Кремль дал на это принципиальное согласие.

Он добавил, что документ ещё предстоит окончательно оформить. Североатлантический альянс поддерживает продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и прогресс в этом направлении. Об этом 21 октября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Накануне Россия предложила Соединённым Штатам продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году и остаётся в силе до 5 февраля 2021-го. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты Америки и Россия очень близки к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) на год. Об этом рассказала постпред Вашингтона при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время брифинга накануне видеоконференции министров обороны НАТО 22–23 октября.