«Погибнет много российских солдат»: Стрелков оценил поставки Javelin Киеву

Американские противотанковые комплексы Javelin вряд ли помогут ВСУ переломить ход боевых действий в случае военного конфликта Украины и РФ, однако не исключено, что благодаря им Киев одержит тактическую победу в конкретном сражении или отразит атаки, рассказал NEWS.ru экс-глава Минобороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков. Собеседник подчеркнул, что в этом случае ВСУ нанесут «серьёзные потери бронетехнике, которую применит российская сторона, погибнет много российских солдат». Таким образом он прокомментировал получение Киевом 30 комплексов Javelin и 180 ракет к ним за последний месяц.

Javelin смогут нанести очень серьёзные потери той бронетехнике, которую применит российская сторона, погибнет много российских солдат в результате его применения. Сможет ли он кардинально переломить ход боевых действий? Вряд ли, но будет много потерь из-за оружия, переданного США Украине. Мне сообщили, что в Донбассе уже замечены расчёты Javelin, — заявил Стрелков.

Эксперт добавил, что 30 установок — это немного, но в определённых условиях одновременное использование 30 ракет на определённом участке поможет Киеву добиться успеха.

Полагаю, что для того чтобы обучить нормально стрелять из Javelin, не требуется больше времени, чем, допустим, для обучения расчёта обычной российской ПТУР. Может, две недели, может, месяц. Всё зависит от интенсивности обучения, от инструктора, — считает Стрелков.

Он отметил, что в настоящее время разработаны, испытаны и приняты на вооружение комплексы, защищающие танки от любого такого рода противотанковых ракет, всё зависит от того, насколько массово ими оснащена российская бронетехника.

Я не в курсе [оснащённости российских танков]. У меня есть сомнения. Есть специально разработанные комплексы, сбивающие наводку этой ракеты на расстоянии нескольких десятков метров от танка. Это средства радиоэлектронной борьбы. Но для того чтобы установить это на танк, его нужно модернизировать. Насколько российские танки модернизированы — не знаю. Любую ПТУР можно отразить, кроме управляемых по проводному сигналу, — подытожил Стрелков.

Власти США в октябре поставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним общей стоимостью $60 млн. Всего в 2021 году США выделили Украине более $450 млн в рамках утверждённой помощи, сообщается в заявлении официального представителя Пентагона подполковника Антона Семелрота.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает данными о том, использовались ли противотанковые ракетные комплексы Javelin в Донбассе, но их наличие в регионе является очевидным фактом. Глава подкомитета Верховной рады по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Игорь Копытин подтвердил, что украинские военные применили Javelin в Донбассе, но добавил, что пока не имеет права разглaшать, где это произошло и при каких обстоятельствах.