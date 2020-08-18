Подводники ВМС РФ нашли третий способ запускать ракеты из-под толщи льда

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Атомные подводные лодки России теперь могут запускать баллистические ракеты с ядерными боеголовками прямо сквозь арктические льды. Об этом рассказал эксперт Forbes.

Как сообщил «Царьград», российские подводные лодки теперь могут запускать баллистические ракеты с ядерными боеголовками прямо сквозь арктические льды, не рискуя выдать своё местоположения.

Арктика всегда была идеальным местом для атомных субмарин. Лёд толщиной до пяти метров надёжно скрывает атомоходы от противолодочных самолётов и спутниковых систем слежения. Но при этом запускать ракеты из-под толщи льда не просто. Для этого нужно либо найти полынью, либо пробить корпусом ледяной панцирь.

То и другое имеет недостатки — полыньи может не оказаться, а пробивать корпусом лёд опасно во всех отношениях — может пострадать подлодка. Кроме того, это прямо укажет на неё врагу.

Однако российские моряки нашли третий способ. Он заключается в использовании так называемой ракеты-ледокола. Перед основным запуском производится пуск ракеты поменьше, с осколочно-фугасной боеголовкой. Она проделывает во льду дыру нужного размера, и субмарина спокойно запускает баллистическую ракету, даже не поднимаясь на поверхность.

Как писал NEWS.ru, новейшие российские подлодки с расширенными боевыми способностями вызвали обеспокоенность Пентагона. Об этом заявил командующий Северным командованием Вооружённых сил США (NORTHCOM) генерал-лейтенант Глен Ван Херк.

По словам офицера, за 32 года службы он «ещё ни разу не сталкивался с такими серьёзными вызовами». Ван Херк считает, что подлодки Кремля представляют «разноплановые угрозы для национальной безопасности США». Генерал уверен, что боевой мощи российских подводных лодок становится труднее противостоять, а сами суда — труднее отследить. Ван Херк предположил, что в ближайшие годы подобной угрозой для Вашингтона станут разработки Китая.