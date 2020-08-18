Подводники ВМС РФ нашли третий способ запускать ракеты из-под толщи льда

Атомные подводные лодки России теперь могут запускать баллистические ракеты с ядерными боеголовками прямо сквозь арктические льды. Об этом рассказал эксперт Forbes.
Как
Арктика всегда была идеальным местом для атомных субмарин. Лёд толщиной до пяти метров надёжно скрывает атомоходы от противолодочных самолётов и спутниковых систем слежения. Но при этом запускать ракеты из-под толщи льда не просто. Для этого нужно либо найти полынью, либо пробить корпусом ледяной панцирь.
То и другое имеет недостатки — полыньи может не оказаться, а пробивать корпусом лёд опасно во всех отношениях — может пострадать подлодка. Кроме того, это прямо укажет на неё врагу.
Однако российские моряки нашли третий способ. Он заключается в использовании так называемой ракеты-ледокола. Перед основным запуском производится пуск ракеты поменьше, с осколочно-фугасной боеголовкой. Она проделывает во льду дыру нужного размера, и субмарина спокойно запускает баллистическую ракету, даже не поднимаясь на поверхность.
Как писал NEWS.ru, новейшие российские подлодки с расширенными боевыми способностями вызвали обеспокоенность Пентагона. Об этом заявил командующий Северным командованием Вооружённых сил США (NORTHCOM) генерал-лейтенант Глен Ван Херк.
По словам офицера, за 32 года службы он «ещё ни разу не сталкивался с такими серьёзными вызовами». Ван Херк считает, что подлодки Кремля представляют «разноплановые угрозы для национальной безопасности США». Генерал уверен, что боевой мощи российских подводных лодок становится труднее противостоять, а сами суда — труднее отследить. Ван Херк предположил, что в ближайшие годы подобной угрозой для Вашингтона станут разработки Китая.
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