Песков: Кремль надеется продолжить диалог с США по ДСНВ

https://static.news.ru/photo/14a50ac2-1388-11eb-8559-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия надеется на продолжение диалога с Соединёнными Штатами Америки по Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), так как документ важен для безопасности всего мира, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Что касается тематики контроля над вооружениями и ДСНВ, эта тема носит стратегический характер и общемировое значение — не только в интересах наших двух стран [РФ и США], это в интересах безопасности и стабильности всего мира, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что новые санкции США в отношении «Северного потока — 2» являются проявлением рейдерской конкуренции. При этом представитель Кремля отметил, что новые ограничения и переговоры по ДСНВ вряд ли можно считать «взаимосвязанными субстанциями». По его словам, данная деструктивная линия наблюдается уже не первый год, что вредит двусторонним отношениям.

Североатлантический альянс поддерживает продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и прогресс в этом направлении. Об этом 21 октября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции в преддверии видеоконференции министров обороны стран альянса 22-23 октября он сообщил, что оборонные расходы стран — членов НАТО продолжили расти в 2020 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

Ранее Россия предложила Соединённым Штатам продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов, писал NEWS.ru.