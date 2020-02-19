https://static.news.ru/photo/ec83ce56-530d-11ea-bbe6-fa163e074e61_660.jpg ЗРПК «Панцирь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия направит в Сербию первый из шести российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» до конца недели. Об этом договорились министры обороны двух стран Александр Вулин и Сергей Шойгу.

Один из сербских телеканалов отмечает, что солдаты уже прошли обучение и готовы к работе с новой техникой. ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для противостояния воздушным, наземным и надводным атакам. С помощью него военные смогут прикрывать гражданские объекты. Подчёркивается, что система может функционировать в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке.

Как писал NEWS.ru ранее, Сергей Шойгу отправился в Сербию 17 февраля 2020 года. Там ему присвоили звание почётного доктора Университета обороны. Также президент страны Александр Вучич при неофициальной встрече угостил главу Минобороны РФ ракией из айвы.