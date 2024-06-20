Опубликовано видео новой противодроновой ракеты для «Панциря» На военно-морском салоне в РФ показали малогабаритные противодроновые ракеты

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Ростех и «Высокоточные комплексы» представили на Военно-морском салоне «Флот-2024» в Кронштадте малогабаритные противодроновые ракеты для комплекса «Панцирь», передает корреспондент NEWS.ru. Отмечается, что у них также имеется и корабельный вариант.

Также КБ «Малахит» показало концептуальную разработку многоцелевой малой подводной лодки «Сервал». Она способна одновременно действовать крылатыми ракетами, торпедами, морскими минами и высаживать боевой десант.

Второй день салона отведен под деловую программу и конференции. Обсуждаются вопросы кораблестроения и импортозамещения, обеспечения деятельности флота и наземных сил, а также реабилитации военнослужащих после боевых действий.

Накануне главком ВМФ страны Александр Моисеев заявил, что современный российский флот немыслим без беспилотных технологий. По его словам, это «взрывная технология» и ее внедрение во все сферы деятельности, в том числе и в военную отрасль, необходимо.

До этого Моисеев сообщил, что многоцелевой корвет «Проворный», спущенный на воду в Санкт-Петербурге, уже скоро станет частью Военно-морского флота России. Он выразил уверенность, что корабль позволит укрепить потенциал группировки Тихоокеанского флота.