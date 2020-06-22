Офицер-ракетчик оценил шансы Украины ударить по Новороссийску

https://static.news.ru/photo/ec853a84-b429-11ea-9478-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lin Jian/Xinhua/Global Look Press

Заявления украинских экспертов о возможности ударить по российским кораблям в Новороссийске новой крылатой ракетой Р-360 комплекса «Нептун» можно рассматривать только с политической точки зрения. Об этом заявил бывший начальник зенитных ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВВС России, полковник Сергей Хатылев.

По его словам, с военной точки зрения угрозы не существует, поскольку российским военным даже не придётся привлекать дополнительные силы, чтобы отразить гипотетическое «нападение», сообщает URA.RU.

С этими ракетами украинцам там просто делать нечего. Их никто не допустит на дистанцию выстрела. <...> Там есть противовоздушный и береговой ракетный комплекс. Шансов у украинцев просто нет, — отметил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новая украинская крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» при определённых условиях может быть опасна для российских кораблей, однако Украина не имеет возможности полноценно применить её потенциал. Так считает член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. По его словам, носителей Р-360 у Украины мало для того, чтобы обеспечить полноценный залп.