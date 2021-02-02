Новый плавающий танк «Спрут-СДМ1» испытают в Сибири

https://static.news.ru/photo/8a915236-65bd-11eb-854b-96000091f725_660.jpg Фото: Яндекс.Новости

В ближайшее время в Западной Сибири испытают новейший российский аэромобильный плавающий танк «Спрут-СДМ1». Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

В интервью РИА Новости Оздоев рассказал , что в прошлом году танк проходил испытания в Чёрном море и там подтвердил высокую способность преодолевать водные преграды и плыть по воде при волнении до трёх баллов.

Кроме того, танк был протестирован в условиях средней полосы России и субтропиков с температурой до +40 градусов.

В ближайшее время машину начнут испытывать при низких температурах. Также танк испытают на аэромобильность — возможности по авиадесантированию аппарата из самолётов Ил-76МЛ.

«Спрут-СДМ1» планируется принять на вооружение ВДВ в 2023 году.

Танк создан ПАО «Курганмашзавод». Он вооружён артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, его можно перевозить на кораблях и самолётах, десантировать с парашютом.

Максимальная скорость на твёрдом покрытии — 70 км\ч, на плаву — до 9 км\ч.

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