Поражает цели до 120 км. Как новая российская бомба Д-30СН кошмарит ВСУ

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ВС РФ начали активно применять российскую авиабомбу УМПБ Д-30СН в зоне спецоперации. Этот планирующий боеприпас способен поражать цели в радиусе до 120 км с высокой точностью — круговое отклонение составляет лишь порядка 5 метров. Бомба несет в себе 300 кг взрывчатого вещества и обладает головкой самонаведения, топливным баком и турбореактивным двигателем.

Целями Д-30СН становятся склады, укрепления и прочие военные объекты противника. При выстреле с помощью разгонного блока скорость боеприпаса увеличивается до 4 Махов. Впоследствии разгонный блок отсоединяется, и с помощью встроенных крыльев и твердотопливного двигателя авиабомба планирует на цели со скоростью 1,2 Маха.

Данный боеприпас использует не только авиация. Реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо-С» также способны применять эту авиабомбу. Чем еще интересна новая авиабомба — читайте в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru