Опубликованы фото неуязвимого для РЭБ дрона

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Военный корреспондент Александр Харченко со ссылкой на украинские Telegram-каналы показал фото новейшего беспилотника, который неуязвим для систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, сейчас сложно сказать, какого характера будет финальная версия дрона, однако задуматься о защите от устройств данного типа нужно сейчас.

По словам военкора, уже придумано несколько нестандартных решений для БПЛА, на которые РЭБ не смогут воздействовать. Одной из таких новинок стало использование оптоволоконного кабеля — управление дроном ведется через него, поэтому радиопомехи ему не страшны. Кроме того, оператор без задержки будет получать видео с камер дрона в высоком качестве.

Харченко добавил, что идеи об оснащении техники средствами физического уничтожения беспилотников сейчас крайне актуальны. В завершение военкор подчеркнул, что способы защиты нужно создавать уже сейчас, поскольку дроны остаются дешевыми, а их эффективность продолжает расти, в то время как танки продолжают дорожать.

Ранее российские военные рассказали о высокой эффективности антидронового оружия «Выжигатель», из-за воздействия которого операторы дронов теряют над ними контроль. Отмечается, что данный комплекс очень мобилен, а противник ничего не может ему противопоставить.