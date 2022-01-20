НАТО анонсировало крупнейшие учения за Полярным кругом в марте 2022 года

В марте 2022 года пройдут крупнейшие учения НАТО с участием 35 тысяч военных из 28 стран. Как сказано в Twitter американского представительства при Альянсе, в учениях также будет участвовать американский авианосец USS Harry S Truman.

Крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом Cold Response ("Холодный ответ") запланированы на начало марта. 35 тысяч военных из 28 стран примут участие, — сказано в сообщении.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя военные учения ВМС ряда стран НАТО в Чёрном море, раскрыл цель этого мероприятия. По его словам, это один из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания, частью которой является тесное сотрудничество с союзниками и партнёрами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений. Кроме того, министр обороны США подчеркнул, что уже неоднократно называл концепцию интегрированного сдерживания действенным способом, который поможет избежать военных угроз в будущем.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что учения НАТО в Чёрном море связаны со стремлением США наращивать политику сдерживания России вопреки договорённостям. Он добавил, что это уже не нарушение «честного слова», которое ранее давали западные политики, обещавшие России не расширять НАТО на восток. По его словам, это прямое нарушение документа, который был подписан и который все превозносили как образец для мирного сосуществования и налаживания партнёрства.