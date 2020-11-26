Настоящий прорыв: cуперфрегатам дали новую жизнь

Россия получила возможность строительства серии фрегатов проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» — современных боевых кораблей океанской зоны, выпуск которых был фактически заморожен из-за прекращения поставок украинских газотурбинных силовых установок. Как сообщили в Объединённой двигателестроительной корпорации, первый силовой агрегат полностью отечественного производства был построен на Рыбинском «ОДК-Сатурн» и передан судостроительному заводу «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Установка М55Р успешно прошла квалификационные и приёмосдаточные испытания. Её планируется установить на третий корабль серии «Адмирал Исаков».

Сегодня фрегаты проекта 22350 — это шанс на выход России в мировой океан. Самые массовые корабли отечественного флота, носители дальнобойных крылатых ракет «Калибр» — «Буяны» и «Каракурты» — имеют весьма ограниченную автономность плавания, которая не превышает нескольких недель. Без поддержки вспомогательного флота — танкеров — они еле-еле доходят с Балтики до нашей базы в сирийском Тартусе.

Действовать самостоятельно на океанских просторах эти корабли не в состоянии. Впрочем, их для этого и не создавали. А вот фрегаты проекта 22350 как раз должны были стать кораблями для действия вдали от своих берегов. Однако их строительство было фактически заморожено из-за разрыва отношений между Москвой и Киевом после событий 2014 года. Редукторы и газотурбинные установки для всех российских кораблей поставляло николаевское предприятие «Зоря-Машпроект».

Два головных корабля серии — «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» — успели получить украинские изделия. В настоящее время они находятся в составе Военно-морского флота. «Горшков» сегодня провёл второй пуск новейшей гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря.

«Касатонов» на днях вернулся с учений, в ходе которых отрабатывал взаимодействие с вертолётами. Военные моряки планируют получить не менее 10-12 кораблей проекта 22350. Это позволит эффективно выполнять задачи, прописанные в новой морской доктрине, одним из символов которой стало решение об открытии военно-морской базы в Судане. Его принял председатель правительства Михаил Мишустин в конце этого месяца.

Согласно документу , Хартум предоставит землю под российскую базу безвозмездно. Москва сможет на ней разместить не более 300 человек персонала и не более четырёх кораблей, в том числе и с ядерной энергетической установкой. Кроме того, Россия получит возможность ввозить и вывозить через морские порты и аэропорты страны вооружение, боеприпасы и любое оборудование, которое нужно для работы базы и «выполнения задач военными кораблями». За это не будут взиматься пошлины или другие сборы. Собственно, этот объект станет для нас воротами в Индийский океан. И базироваться в нём как раз и будут корабли 22350 проекта.

wikipedia.org

Эксперт в области морских вооружений Александр Иванин в разговоре с NEWS.ru отметил, что задержка с постройкой фрегатов даже пошла им на пользу, так как из-за отсутствия основного силового агрегата и заморозки строительства разработчики и командование ВМФ существенно доработали проект. За это корабли с литерой «М» в номере на флоте уже прозвали суперфрегатами, уточнил он.

Вместо 16 универсальных пусковых установок 3С-14 обновлённые фрегаты получат 24. С их помощью можно будет запускать как дальнобойные крылатые ракеты «Калибр», противокорабельные сверхзвуковые «Оникс», а также, как продемонстрировал сегодня фрегат «Адмирал Горшков», и гиперзвуковые «Циркон». Помимо этого, корабли серии получат и другое очень серьёзное вооружение: зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут», по два зенитно-артиллерийских комплекса «Палаш». А в перспективе и более совершенные установки «Панцирь-МЕ». На них установят новые 130-миллиметровые пушки АК-192. Их скорострельность составляет 30 выстрелов в минуту, а дальность стрельбы — до 23 километров. Противолодочное вооружение будет представлено четырьмя торпедными аппаратами «Пакет-НК». Александр Иванин эксперт в области морских вооружений эксперт в области морских вооружений

По словам эксперта, современная бортовая информационно-управляющая система свяжет всё оборудование корабля в сеть с единым управлением, а радиоэлектронный комплекс освещения надводной и подводной обстановки не позволит противнику подобраться к фрегату незамеченным.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин в разговоре с NEWS.ru отметил ещё одну важную деталь. По его словам, замена украинских газотурбинных установок — знаковое, но не единственное событие этого года в области импортозамещения.

«ОДК «Климов», входящее в Объединённую двигателестроительную корпорацию, отчиталось, что в этом году начало серийные поставки самолётных и вертолётных двигателей ТВЗ-117 и ВК-2500. Они необходимы для боевых и транспортных вертолётов Ка-31, Ка-32, Ка-52, Ми-8 разных модификаций, Ми-24, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35 и перспективного лёгкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Раньше такие моторы нам поставлял украинский завод «Мотор Сич». Вадим Козюлин профессор Академии военных наук профессор Академии военных наук

Появление отечественных корабельных и авиационных силовых установок можно рассматривать как одно из знаковых событий уходящего года. Для России это настоящий прорыв, что позволяет самостоятельно развивать большое количество различных проектов, ранее завязанных на иностранных поставщиков. При этом производство военной техники — одно из немногих направлений, стабильно развивающихся и показывающих рост в экономике. И это не только внешнеэкономическая прибыль, которая по итогам 2019 года, как сообщал ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, составила $13 млрд, но и гарантия социальной стабильности для целых регионов страны.