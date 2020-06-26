Над Кавказом заметили беспилотник ВВС США

Над Кавказом недалеко от российских границ замечен американский разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk.
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Находясь над Грузией, он приблизился к границам России, Абхазии и Южной Осетии. В ближайшей точке он находился в 20 км от границы РФ и в 10 км от абхазской. После этого аппарат вошёл в украинское воздушное пространство, где курсировал вдоль линии разграничения между Украиной и непризнанными республиками Донбасса.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство обороны РФ сообщило, что за неделю у границ России были замечены 35 иностранных самолётов и шесть беспилотников.
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