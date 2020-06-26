Над Кавказом заметили беспилотник ВВС США

https://static.news.ru/photo/0d092f42-b7c5-11ea-b862-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Над Кавказом недалеко от российских границ замечен американский разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные мониторинговых служб. Согласно им, беспилотник вылетел с базы Сигонелла на Сицилии и пробыл в воздухе несколько часов. За это время он несколько раз пролетел вдоль черноморского побережья Крыма и Кубани, после чего вошёл в воздушное пространство Грузии.

Находясь над Грузией, он приблизился к границам России, Абхазии и Южной Осетии. В ближайшей точке он находился в 20 км от границы РФ и в 10 км от абхазской. После этого аппарат вошёл в украинское воздушное пространство, где курсировал вдоль линии разграничения между Украиной и непризнанными республиками Донбасса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство обороны РФ сообщило, что за неделю у границ России были замечены 35 иностранных самолётов и шесть беспилотников.