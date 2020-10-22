Министры обороны НАТО выступили за продление ДСНВ Россией и США

https://static.news.ru/photo/ccec160e-1485-11eb-a31d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Министры обороны Североатлантического альянса выступили в поддержку продления на год Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Россией и Соединёнными Штатами. Об этом 22 октября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Страны НАТО остаются полностью привержены контролю над вооружениями и принципам разоружения. Выступаем в поддержку переговоров России и Соединённых Штатов о продлении действия ДСНВ, — цитирует ТАСС Столтенберга, выступившего на пресс-конференции по итогам видеоконференции министров обороны Альянса.

Накануне постпред Вашингтона при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Соединённые Штаты Америки и Россия очень близки к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на год.

Ранее РФ предложила Соединённым Штатам продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. По обоюдному согласию действие договора может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан в 2010 году и остаётся в силе до 5 февраля 2021-го. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц, писал NEWS.ru.