https://static.news.ru/photo/3e1fc980-4298-11ea-9862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая малогабаритная ракета для борьбы с беспилотниками может быть сконструирована для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» через три-четыре года, сообщил главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова Валерий Слугин.

По его словам, именно такое время занимает цикл разработки, производства и испытаний. Сейчас ведутся необходимые научно-исследовательские работы.

Он уточнил, что мини-ракеты помогут решить задачи по увеличению боекомплекта комплекса при стрельбе по малоразмерным целям и уменьшению стоимости их уничтожения, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что «Панцирь-С» в дополнение к стандартной ракете получил новейшую гиперзвуковую ракету, способную развивать скорость 5 Махов и более. Она повысит скорострельность комплекса.

Комплекс «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения, в своём вооружении он имеет 12 ракет и две скорострельные пушки.