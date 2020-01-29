Новая малогабаритная ракета для борьбы с беспилотниками может быть сконструирована для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» через три-четыре года, сообщил главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова Валерий Слугин.
По его словам, именно такое время занимает цикл разработки, производства и испытаний. Сейчас ведутся необходимые научно-исследовательские работы.
Он уточнил, что мини-ракеты помогут решить задачи по увеличению боекомплекта комплекса при стрельбе по малоразмерным целям и уменьшению стоимости их уничтожения,
Ранее NEWS.ru писал, что «Панцирь-С» в дополнение к стандартной ракете получил новейшую гиперзвуковую ракету, способную развивать скорость 5 Махов и более. Она повысит скорострельность комплекса.
Комплекс «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения, в своём вооружении он имеет 12 ракет и две скорострельные пушки.
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