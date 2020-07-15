МИД РФ: перевод ядерного оружия США в Польшу уничтожит акт Россия-НАТО

https://static.news.ru/photo/622f23b4-c733-11ea-ad52-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO/flickr.com

Возможное перебазирование ядерного оружия США из Германии в Польшу уничтожит основополагающий акт Россия-НАТО. Так считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.

В документе Россия-НАТО зафиксировано жёсткое обязательство стран альянса не изменять построение и географию размещения ядерного оружия и соответствующей инфраструктуры. Если США всё же передислоцируют свои ядерные заряды к границам России, то это будет просто приговор документу, отметил Грушко в интервью «Интерфаксу».

И если произойдёт то, о чем вы говорите, то есть передислокация тактического ядерного оружия, — тогда это может стать контрольным выстрелом, — сказал он, добавив, что российская сторона очень внимательно следит за ситуацией.

По словам дипломата, пока конкретных договорённостей на этот счёт нет, однако, учитывая, каким беззастенчивым образом действуют США, такую вероятность полностью исключать нельзя.

Грушко заявил, что если Россия увидит соответствующую подготовку, то с «нашей стороны будут приняты все необходимые меры предосторожности, в том числе военные, чтобы обеспечить безопасность».

Ранее директор Центра исследований стран Балтийского региона Института региональных исследований БФУ им. И. Канта Юрий Зверев в интервью изданию «Евразия.Эксперт», выразил сомнение, что перебазирование ядерного оружия США в Польшу произойдёт в действительности. По его словам, тактические ядерные авиабомбы нельзя просто перевезти в неподготовленное место, они хранятся в специальных подземных хранилищах системы хранения и безопасности оружия WS3 под полом высокозащищенных укрытий для самолётов.

Такие укрытия с хранилищами есть сейчас на всех шести авиабазах в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции, где складированы американские тактические ядерные авиабомбы B61-3/-4, но в Польше таких укрытий-хранилищ нет. Как отметил специалист, это означает, что в случае решения о переводе ядерного оружия должны быть построены укрытия-хранилища, а это вряд ли могло бы остаться в тайне. Если такое строительство всё же начнется, оно будет обнародовано ещё на ранней стадии, чтобы не допустить его завершения и перевода бомб, считает Зверев.

Как сообщал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп подтвердил своё намерение перебросить часть войск с территории Германии в Польшу. По его словам, они будут перенесены в «две разные точки». До этого госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушения Россией его условий.