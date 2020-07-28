МИД РФ ответил США на претензии об оснащении ледокола ракетами «Калибр»

https://static.news.ru/photo/85bfffc4-d0c5-11ea-a238-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

Ледокол «Иван Папанин» является военным кораблём, поэтому на него можно ставить любое оружие, и это не должно ни у кого вызывать вопросов. Так в Министерстве иностранных дел России прокомментировали претензии Военно-морских сил США по поводу законности установки ракет «Калибр» на судно.

Это не классический ледокол, а многофункциональный патрульный корабль, созданный для Военно-морского флота России. Вооружение не противоречит международным договорённостям, участником которых является наша страна, — цитирует РИА Новости посла по особым поручениям МИД РФ Николая Корчунова.

При этом сама возможность установки контейнеров с крылатыми ракетами «Калибр» или «Уран» на ледоколы предусматривается только в особый период, подчеркнул дипломат.

Как писал NEWS.ru, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил о наступательных действиях России в Арктике. Он также обратил внимание на развёртывание новых баз и размещение там ЗРК С-400, а также на то, что новый ледокол «Иван Папанин» может нести крылатые ракеты «Калибр». Фогго подчеркнул, что видит новую сферу конкуренции на море в Арктике. По его словам, для защиты общих интересов и обеспечения нормального хода торговых потоков необходимо организовать сильную флотилию.

Ранее властям США было поручено на период строительства собственного арктического флота изучить возможность аренды ледокольных судов у стран-партнёров. В Вашингтоне к таковым отнесли Канаду, Финляндию и Швецию, но не Россию. Соединённые Штаты хотят построить как минимум три тяжёлых ледокола и несколько средних. От России они серьёзно отстают и по водоизмещению, и по качеству ледокольного флота.

«Иван Папанин» был спущен на воду в октябре 2019 года. Корабль объединяет в себе функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Он относится к новейшим разработкам ВМФ России. Ледокол сможет выполнять задачи самостоятельно и в составе группировок боевых кораблей.