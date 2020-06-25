ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

https://static.news.ru/photo/5d275284-b710-11ea-b88a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил о наступательных действиях России в Арктике. Он также обратил внимание на развёртывание новых баз и размещение там ЗРК С-400.

Россия агрессивно подходит к Арктике. Они недавно презентовали новый ледокол «Иван Папанин», который может нести крылатые ракеты «Калибр». Я уже задавал этот вопрос несколько раз и задам снова: кто ставит ракеты на ледоколы? Некоторые страны ставят оборонительное вооружение на свои ледоколы, но «Калибр» никак не оборонительное оружие, — цитирует его РИА Новости.

Фогго подчеркнул, что видит новую сферу конкуренции на море в Арктике. По его словам, для защиты общих интересов и обеспечения нормального хода торговых потоков необходимо организовать сильную флотилию.

«Иван Папанин» был спущен на воду в октябре 2019 года. Корабль объединяет в себе функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Он относится к новейшим разработкам ВМФ России. Ледокол сможет выполнять задачи самостоятельно и в составе группировок боевых кораблей.

Как информировал NEWS.ru, ранее власти США заказали «самые совершенные» подлодки за треть бюджета Минобороны РФ. В сумму контракта войдут работы по проектированию, инженерные работы, строительство подлодок и обеспечивание их технической поддержки.