Масштабные учения десантников пройдут в Крыму и Краснодарском крае под руководством командующего воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова, в них будет задействовано более 1200 военнослужащих и свыше 250 единиц военной и специальной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Учения стартуют на крымском военном полигоне Опук, где будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты. Также пройдут операции по разминированию участка местности и прикрытию войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, будут отработаны десантно-штурмовые действия на вертолётах с целью блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления.

Ещё один этап учений начнётся 24 декабря на полигоне Раевский под Новороссийском. Десантники отработают приёмы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом «Нона».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что одной из приоритетных задач российских вооружённых сил в 2022 году является проведение стратегических командно-штабных учений «Восток» и «Гром». Шойгу также отметил, что в последнее время у границ РФ возросло число военных манёвров НАТО и США, в которых задействуется стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по российским объектам. Количество их полётов у российских границ возросло более чем в два раза.