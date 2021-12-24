Масштабные учения десантников пройдут в Крыму и Краснодарском крае под руководством командующего воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова, в них будет задействовано более 1200 военнослужащих и свыше 250 единиц военной и специальной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.
Учения
Ещё один этап учений начнётся 24 декабря на полигоне Раевский под Новороссийском. Десантники отработают приёмы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом «Нона».
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что одной из приоритетных задач российских вооружённых сил в 2022 году является проведение стратегических командно-штабных учений «Восток» и «Гром». Шойгу также отметил, что в последнее время у границ РФ возросло число военных манёвров НАТО и США, в которых задействуется стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по российским объектам. Количество их полётов у российских границ возросло более чем в два раза.