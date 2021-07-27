Истребитель Checkmate станут собирать в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Leonid Faerberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новая российская подлодка К-329 «Белгород», способная нести беспилотные аппараты «Посейдон», является одной из самых больших и продвинутых в российском флоте. Такое мнение высказал военный эксперт Калеб Ларсон в статье, опубликованной американским журналом The National Interest.

Автор публикации отметил, что по размерам «Белгород» превосходит субмарины типа «Огайо», которые считаются крупнейшими в американском ВМФ. Он добавил, что «Белгород» уступает только российским подводным крейсерам проекта «Акула». Ларсон также...