Истребитель Checkmate станут собирать в Комсомольске-на-Амуре
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:45, 28 июля 2021
Фото: Leonid Faerberg/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет собираться на авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ) в Комсомольском-на-Амуре. Об этом рассказал гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, сообщает РИА Новости.
Предприятие является филиалом ПАО «Компания Сухой», 28 июля его посетил премьер-министр Михаил Мишустин.
Checkmate будут собирать здесь, — отметил Слюсарь.
На КнААЗе в основном выпускают истребители Су-57 и Су-35С.
Ранее стало известно, что на авиасалоне МАКС-2021 был представлен истребитель Су-75 с торговым названием Checkmate для продвижения на зарубежных рынках. Любопытно, что почти во всех отечественных СМИ самолёт называют исключительно английским именем. Священная вера папуасов в магию иностранного слова сильна в России, как нигде в мире.