Испытания ракеты нового поколения «БраМос» планируется завершить в 2023 год

Испытания крылатой ракеты нового поколения «БраМос» (BrahMos-NG) панируется заверишь в 2023 году, заявил представитель российско-индийского предприятия «БраМос» Правин Патхак.
Мы работаем над BrahMos-NG. Это займёт ещё примерно 3 года, — сказал Патхак перед открытием военно-технического форума «Армия-2020».
«БраМос» разрабатывалась совместно российским предприятием ОАО «НПО машиностроения» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии.
Скорость ракеты составляет 2,5–2,8 Маха, то есть она в 2,5–2,8 раза превышает скорость звука. Радиус поражения «БраМос» может достигать 290 км.
Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдёт с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».
Как ранее писал NEWS.ru, стали известны некоторые детали о новом российском разведывательно-ударном беспилотнике «Гелиос».
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