Испытания ракеты нового поколения «БраМос» планируется завершить в 2023 год

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Российская армия приняла на вооружение зенитные ракетные комплексы «Штиль-1» и арктический «Тор-М2ДТ». Об этом сообщил председатель совета директоров концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Фрадков.

В интервью журналу «Оборона России» он уточнил, что «Штиль» отправился на фрегаты ВМФ проекта 11356, а «Тор» — в сухопутные и береговые войска ВМФ «Штиль-1» представляет собой ЗРК средней дальности...