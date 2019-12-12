https://static.news.ru/photo/a2df57a4-1cfb-11ea-8f55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С полигона Капустин Яр в Астраханской области военные произвели учебно-боевой пуск баллистической ракеты из оперативно-тактического комплекса «Искандер».

В результате точечного ракетного удара поражена цель на удалении около 60 километров, имитирующая укреплённый пункт управления незаконного вооружённого формирования, — говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Пуск проводился в рамках учений по освоению комплекса «Искандер», поступившего на вооружение ракетного соединения, дислоцированного в Курской области.

Как писал NEWS.ru, ракеты-перехватчики SM-3 и системы Patriot PAC-3, стоящие на вооружении Японии, бессильны перед российским комплексом «Искандер», рассказал экс-глава МИДа островного государства Сэйдзи Маэхара. По предварительной информации, Япония собирается разместить в префектурах Ямагути и Акита к 2023 году два комплекса ПРО Aegis Ashore. Власти надеются, что новое оружие защитит всю территорию государства от возможного удара баллистическими ракетами. На эти цели может уйти до 268 млрд иен (около $2,4 млрд).