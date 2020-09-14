Forbes: ПВО Грузии будут готовы «пустить кровь» российской боевой авиации

https://static.news.ru/photo/1072e0e6-f71d-11ea-9d9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: W. Korall/Global Look Press

Контракт Грузии с израильской оборонной компанией Rafael по модернизации грузинских систем ПВО свидетельствует о планах Тбилиси восстановить систему обороны страны, считает военный эксперт Дэвид Экс.

Эксперт отмечает, что системы ПВО грузинской армии, оставшиеся в наследство от Советского Союза, сильно устарели, и в случае гипотетического военного конфликта с Россией военно-космические силы РФ будут иметь превосходство, пишет РИА Новости со ссылкой на Forbes.

В то же время после обновления систем ПРО в рамках контракта с Израилем грузинская армия смогла бы «пустить кровь» военной авиации РФ, считает эксперт.

В августе 2008 года вооруженные силы России и Грузии вступили в боевые действия на территории Южной Осетии после того, как установки залпового огня «Град» грузинской армии обстреляли столицу Цхинвал. Российские войска спустя пять дней боевых действий вынудили армию Грузии отступить от столицы Южной Осетии.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД РФ выпустил комментарий к годовщине военного конфликта с Грузией 2008 года. В опубликованном тексте ведомство осудило действия тогдашнего правительства Михаила Саакашвили, но при этом заявило о важности восстановления отношений двух стран.