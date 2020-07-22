Черноморский флот следит за ходом учений НАТО Sea Breeze

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Силы и средства Черноморского флота наблюдают за ходом учений Sea Breeze-2020 в Чёрном море, в которых участвуют корабли и авиация Объединённых военно-морских сил (ОВМС) НАТО.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. По его данным, активная фаза учений проходит в северо-западной части моря. Там корабли и авиация ВМС США и стран партнёров проводят манёвры, передаёт ТАСС.

Силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по слежению за действиями кораблей и авиации ОВМС НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze 2020, — говорится в сообщении.

Учения Sea Breeze 2020 начались 20 июля в акватории Чёрного моря. В них участвуют около 2 тыс. человек из Украины, США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции, более 20 кораблей, а также самолёты и вертолёты. Учения продлятся до 27 июля.

В ходе выполнения манёвров корабельно-катерные тактические группы ВМС Украины и НАТО отработают совместимость боевых и оперативных возможностей. В частности, запланированы тренировки по организации связи, противоминных действий, передачи грузов на ходу и так далее. Кроме того, будут отработаны артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

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