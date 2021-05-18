Business Insider: учения США на юге Европы были отработкой конфликта с РФ

Военные учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, которые командование специальных операций США в Европе провело в начале мая, были направлены на отработку действий в случае конфликта с Россией. Об этом говорится в материале издания Business Insider.
Крым является идеальным театром военных действий для операций американского флотского спецназа,
На учениях, проходивших в Румынии и ряде других стран Восточной и Южной Европы, свои навыки тренировали в том числе и экипажи боевых катеров сил специального назначения ВМС США. Один из бойцов рассказал BI, что главными преимуществами этих плавсредств являются скрытность и огневая мощь. Автор статьи заметил, что боевые катера можно использовать для доставки морпехов для атаки на российские военные объекты в Крыму.
Вместе с американскими военнослужащими в учениях принимали участие бойцы сил специального назначения из Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Украины и других стран.
Ранее стало известно, что у Пентагона может быть секретный план по быстрому захвату Калининграда. В материале издания National Interest утверждается, что о наличии подобного плана представитель армии США упоминал ещё в 2019 году.