Звезда «Ольги» заинтересовала СК словами о россиянах СК проверит актрису Троянову за поддержку призывов убивать россиян

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Яна Троянова

Следственный комитет России проверит актрису Яну Троянову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), известную по сериалу «Ольга», за поддержку призывов убивать россиян, говорится в сообщении ведомства. Соответствующее поручение дал глава СК Александр Бастрыкин.

Председатель СК России поручил провести проверку в связи с высказываниями иноагента Яны Трояновой. В средствах массовой информации опубликована видеозапись, на которой актриса Яна Троянова (в соответствии с распоряжениями Минюста России внесена в реестр иностранных агентов) публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей, — указано в сообщении.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов выразил мнение, что слова Трояновой о заслуженных призывах к убийству русских детей похожи на пьяный бред душевнобольного человека. Он отметил, что не стоит обращаться внимание на артистку, запомнившуюся ролями маргинальных личностей.

До этого Троянова публично обвинила РФ в своем алкоголизме. По ее словам, у нее есть множество претензий к родной стране. Актриса также выразила мнение, что в России «бушует алкоголизм и домашнее насилие». Как подчеркнула Троянова, она не простит российских звезд, которые поддерживают президента Владимира Путина.