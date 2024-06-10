Троянова обвинила Россию в собственном алкоголизме Яна Троянова заявила, что Россия «родила ее алкоголичкой»

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Яна Троянова

Актриса Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в эфире своего блога в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что Россия «родила ее алкоголичкой», поэтому у нее «много предъяв» к родной стране. Она также назвала РФ страной «жуликов и воров», в которой «бушует алкоголизм и домашнее насилие». Троянова подчеркнула, что не простит блогера Настю Ивлееву и других российских публичных персон за то, что они поддерживают Владимира Путина.



Троянова отметила, что после смерти Алексея Навального (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) у нее пропала надежда на счастливое будущее. Теперь, по ее словам, она просыпается по ночам от «какой-то странной муки» и понимает, что «они проиграли». Она также заявила, что ей «стыдно, больно и страшно» из-за военных действий России на Украине.

В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы отказал Трояновой в просьбе исключить ее из реестра иностранных агентов. Отмечается, что решение еще не вступило в силу, артистка может обжаловать его в апелляционной инстанции.Троянову признали иноагентом в ноябре 2023 года. Актриса покинула РФ спустя восемь месяцев после начала специальной военной операции на Украине. В настоящее время Троянова проживает во Франции.

Ранее звезда сериала «Ольга» заявила, что «вернется домой», чтобы «строить другую Россию». Также Троянова призвала критикующих политику РФ отечественных знаменитостей быть «добрее» к России и русскому народу.