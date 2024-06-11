Сенатор разнес актрису Троянову за слова про «убийства русских детей» Сенатор Гибатдинов: слова Трояновой про убийства русских детей похожи на бред

Фото: Alexei Navalny/Twitter.com/Global Look Press

Яна Троянова

Слова актрисы Яны Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) о заслуженных призывах к убийству русских детей похожи на пьяный бред душевнобольного человека, высказался в беседе с NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. По его мнению, артистка больше запомнилась ролями маргинальных личностей.

Вряд ли нужно слушать слова актрисы, запомнившейся по ролям достаточно маргинальных личностей. Эти высказывания больше напоминают бред душевнобольного человека. Троянова несет пьяный бред на большую аудиторию. На таких не нужно обращать никакого внимания, — считает Гибатдинов.

Ранее Троянова заявила, что считает заслуженным призыв убивать русских, в том числе, детей. Она считает, что Россия предала «меньшинство», которым она гордится. По ее словам, каждый русский заслуживает, когда ему кричат в лицо, что представителей его национальности надо убить.

До этого Троянова публично обвинила РФ в своем алкоголизме. По ее словам, у нее есть множество претензий к родной стране. Актриса также выразила мнение, что в России «бушует алкоголизм и домашнее насилие». Как подчеркнула Троянова, она не простит российских звезд, которые поддерживают президента Владимира Путина.