«Знает, что делать»: Песков высказался о предвыборной программе Путина Песков: послание Путина можно считать его предвыборной программой

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию можно считать его предвыборной программой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российский лидер знает, что и как делать, а также понимает, на кого можно опираться при реализации поставленных задач.

Это то мировоззрение, с которым он идет на следующие шесть лет. Он знает, что делать, он знает, как делать, он знает, с кем делать, он знает, на кого опираться при реализации этих планов, — пояснил представитель Кремля.

Обращение президента к Федеральному собранию состоялось в четверг, 29 февраля, и стало рекордным по продолжительности. Оно длилось 2 часа и 6 минут. Нынешнее послание стало 19-м для Путина.

Предыдущий рекорд по продолжительности послания был установлен Путиным в 2018 году, когда оно длилось 1 час 55 минут. Самые короткие обращения президента к парламенту были в 2004 и 2005 годах, когда они заняли по 48 минут. В среднем выступления главы государства в этом формате в предыдущие годы длились чуть более часа.

Ранее Песков объяснил, что продолжительность выступления Путина обусловлена тем, что это во многом предвыборная программа. По его словам, российский лидер в своем обращении уделил внимание международной обстановке, поскольку она закладывает режим для решения внутренних задач.