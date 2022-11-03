Желание Шольца сотрудничать с Россией назвали вынужденным прозрением Депутат Чепа: желание Шольца найти точки соприкосновения с РФ — вынужденное прозрение

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Олаф Шольц

У канцлера ФРГ Олафа Шольца не могло так быстро поменяться отношение к России, но из-за изменения ситуации в мире у политика произошло «вынужденное прозрение», заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так депутат прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который рассказал о желании немецкого канцлера найти точки соприкосновения с Москвой. По мнению Чепы, немцы никогда не простят Шольцу тот внутренний кризис, в котором оказалась страна.

Я не думаю, что у Шольца может так быстро поменяться отношение к нашей стране. Поменялась ситуация в мире и такие недальновидные политики как Шольц начинают прозревать, видят всю причину зла и кто от этого страдает. Он начинает прекрасно понимать, что жители Германии не простят ему той политики, которая привела к кризису, а он только нарастает. Такого кризиса Германия еще не знала. Это вынужденное прозрение, — считает Чепа.

Эрдоган заявил, что за последний месяц Шольц изменил позицию в отношении России. По его словам, теперь в Берлине выступают за поиск точек соприкосновения с Москвой. Турецкий президент также указал на то, что в устранении проблем на международной арене, по его мнению, решающее значение играет «дипломатия лидеров».

Ранее более половины (55%) немецких граждан выразили мнение, что Шольц не справляется с поставленными задачами. По словам руководителя фракции «Альтернатива для Германии» ландтага (парламента) Баварии Ульриха Зингера, Шольц может покинуть свой пост до конца зимы в том случае, если страна не переживёт холода, а в домах немцев будет холодно.