Медведев пообещал, что Россия отомстит за «Крокус»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Россия отомстит за каждого погибшего и пострадавшего в результате теракта в «Крокус Сити Холле», написал в Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведев. По его словам, наказан будет каждый, кто причастен к произошедшему. Эта участь постигнет всех, вне зависимости от страны происхождения и статуса, добавил политик.

Царствие Небесное всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса, отныне наша легальная и главная цель. Ждите, — написал Медведев.

Ранее сообщалось, что в Москве после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске созданы специальные группы из состава сотрудников правоохранительных органов для дополнительных проверок людей, имеющих иностранное гражданство. В состав этих отрядов вошли участковые и работники уголовного розыска.

По последним данным, в результате трагедии погибли 133 человека. Еще 154 получили ранения различной степени тяжести. Они находятся в больницах Москвы. По информации регионального Минздрава, три человека уже были выписаны, 43 пострадавших находятся на амбулаторном лечении.