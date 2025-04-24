Завершилось дело о растрате при создании российского планшета СК завершил дело о растрате госсредств при создании российского планшета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшему гендиректору компании «Пластик лоджик» Борису Галкину в окончательной редакции предъявлено обвинение в растрате, передает ТАСС со ссылкой на документы. Компания была учреждена АО «Роснано» для реализации инновационного проекта, связанного с созданием российского планшета.

Сообщается, что сумма ущерба, нанесенного государству снизилась почти до 6 млрд рублей. Первоначально он оценивался в 13 млрд рублей. Галкин свою вину признавать отказался. Следственное дело в гендиректора насчитывает более 60 томов. Обвиняемый с адвокатами уже приступил к их изучению.

Расследование уголовного дела трех топ-менеджеров ООО «УК „Роснано“», арестованных по обвинению в злоупотреблении полномочиями, продолжается. Фигуранты свою вину не признают, следствием назначено несколько комплексных экспертиз.

Обвинение считает, что Галкин, заведомо не имея в наличии производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в 2010–2020 годах перевел из бюджета на счета своей компании более 6 млрд рублей. Позже их перечислили под иностранные юрисдикции.

С 2020 года Галкин скрывался от правоохранительных органов за рубежом. Его задержали при въезде на территорию России в середине июля в 2024 году.

Ранее сообщалось, что ущерб по бывшим проектам компании «Роснано», которые реализовывались до 2020 года, оценивается в сумму, превышающую 40 млрд рублей. Оперативники продолжают сбор данных, которые могут свидетельствовать о различных нарушениях, допущенных при выполнении предыдущих глобальных задач. Затем информация, представляющая интерес для следствия, направляется в правоохранительные органы.