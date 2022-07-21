«Зарплата — 30 тысяч»: депутат Госдумы призвал СМИ найти врача в Диксон Депутат Госдумы Леонов призвал СМИ найти врача в Диксон на зарплату в 30 тысяч рублей

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Проблема отсутствия врачей в Диксоне (Красноярский край) связана в том числе с низкими зарплатами в отрасли, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, фельдшер со всеми северными надбавками получал бы там 30 тысяч рублей в месяц, а может, и меньше. Парламентарий также предложил СМИ самостоятельно найти медработника в Диксон, разместив объявление с подобным доходом. Таким образом Леонов прокомментировал жалобу председателя Совета депутатов городского поселения Диксон Александра Сергеева, подчеркнувшего полное отсутствие специалистов в населенном пункте.

Какие УЗИ и томограф на 300 человек [в Диксоне], вы что? Давайте кого-нибудь туда отправим... заставим кого-то туда поехать. Вы, кстати, можете разместить на своих ресурсах объявление, что в Диксоне нужен фельдшер с зарплатой тысяч 30 рублей. И вы увидите, что по этому объявлению вряд ли кто-то позвонит. Я вам могу сказать, сейчас еду по Смоленской области — огромное количество населенных пунктов без фельдшера. И это не Диксон, это Смоленская область в 300 км от Москвы. Таких Диксонов в европейской части России сотни, — отметил Леонов.

Парламентарий добавил, что все медики — «свободные люди», самостоятельно решающие, где и на каких условиях им работать, так как медицинские службы не являются силовыми структурами и по приказу отправить служить людей в тот или иной населенный пункт не могут. Леонов предположил, что в тот же Диксон врач согласился бы поехать на несколько лет ради заработка за 200 тысяч рублей в месяц.

Тут надо решать проблемы не конкретного Диксона, а всей сельской медицины, ее кадрового голода. Ситуация уже становится фактически критической. Таких Диксонов сотни, где медработников нет вообще или дефицит кадров. [30 тысяч], конечно, мало. Была бы зарплата тысяч 200, может, кто-то и поедет заработать на несколько лет, а потом вернется на материк. Но дело в том, что у нас зарплаты такие в медицине, — рассказал Леонов.

Депутат подчеркнул, что «проблем, требующих срочных решений, везде навалом», в любом регионе РФ, может быть, кроме Москвы, Санкт-Петербурга «и крупных миллионников». Сделать же отдельную тарифную сетку для врачей в северных районах или на селе проблематично.

Есть страховая медицина, есть тарифы оказания медпомощи, есть принятая Минздравом РФ зарплатная сетка. Как можно сделать отдельно [ставку с окладом выше тарифной сетки] для какого-то района? Если правительство Красноярского края, условно, решит отдельно финансировать из бюджета региона ставку, то это может стать выходом из ситуации. <...> Люди по всей стране возмущаются, потому что хотят жить как вы в Москве, чтобы все было хорошо у них: детские площадки, поликлиники, больницы, прекрасно оборудованные школы, чудесные вузы, входящие в сотню лучших университетов мира. Все хотят так жить, но реальность, к сожалению, совсем другая. Немного за МКАД люди живут по-другому, — подытожил Леонов.

Ситуацию с Диксоном NEWS.ru также прокомментировал председатель комитета Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. По его словам, России необходимо стратегическое присутствие в Арктическом регионе, а о необходимости снабжения Арктики всеми необходимыми товарами и услугами в полном объеме еще в 2013 году говорил президент России Владимир Путин, после чего в регионе начали налаживать полноценное транспортное сообщение.