Замгубернатора Ненецкого автономного округа попался на крупной взятке Замгубернатора Ненецкого автономного округа задержан по подозрению в получении крупной взятки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завел уголовное дело в отношении заместителя губернатора НАО. Его подозревают в получении крупной взятки в размере 2 млн рублей. На данный момент чиновник задержан, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Архангельской области и НАО.

По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10 процентов от прибыли, полученной организацией по государственному контракту, реализуемому в рамках национального проекта «Здравоохранение». В итоге подозреваемый через посредника получил взятку в сумме около 2 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, речь идет об Андрее Блощинском. Замгубернатора грозит от 8 до 15 лет в колонии за получение взятки в особо крупном размере.

29 марта в Брянской области задержали временно исполняющих обязанности замгубернатора региона — Елену Егорову и Татьяну Кулешову. Их подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

По сообщению Mash, чиновницы были задержаны после получения взятки в размере 4 млн рублей.