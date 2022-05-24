Лавров заявил, что Россия подумает, возобновлять ли отношения с Западом

Сергей Лавров / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России придется серьезно подумать, нужно ли это ей, если Запад захочет что-то предложить в плане восстановления отношений. Об этом заявлил глава МИД Сергей Лавров в рамках проекта гимназии имени Примакова «Сто вопросов лидеру», пишет РИА Новости.

Это зависит целиком от западных стран, — сказал глава дипведомства.

Официальная Москва, по словам Лаврова, будет полагаться только на себя и на те государства, кто ведет независимую политику и уже доказал свою надежность.

В своем выступлении глава МИД отметил так же ту стремительность, с которой в западном мире распространилась русофобия.

Я поразился тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции Запад занял русофобскую позицию, поощряя русофобию на бытовом уровне, — сказал министр.

Он также отметил, что под воздействием этой русофобии политологи начали обращать внимание на западные описания России в прошлом. По его словам, «сейчас раздаются здравые голоса, когда люди возмущаются решениями запретить преподавание в западных школах Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, менять названия улиц».

Как подчеркнул глава дипломатии, Москва отмечает попытки правительств многих западных стран подыгрывать русофобским проявлениям на бытовом уровне и это вызывает тревогу.

Сергей Лавров ранее также заявлял, что на бытовом уровне русофобия в Европе очень сильна. Руководитель внешнеполитического ведомства России привёл в пример Латвию, где власти заявили о конфискации имущества граждан России. Дипломат также напомнил про требование руководства Польши передать Европе часть сверхдоходов от продажи углеводородов,