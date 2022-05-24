Лавров рассказал о попытках западных стран подыгрывать бытовой русофобии

Сергей Лавров / Фото MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает попытки правительств многих западных стран подыгрывать русофобским проявлениям на бытовом уровне. Руководитель внешнеполитического ведомства России привёл в пример Латвию, где власти заявили о конфискации имущества граждан России. Дипломат также напомнил про требование руководства Польши передать Европе часть сверхдоходов от продажи углеводородов, пишет РИА Новости.

Посмотрите, как разговаривает та же Латвия. Они говорят, что отнимут у русских деньги, которые они у себя заморозили, конфискуют и пустят на нужды Украины. Но и латвийцам тоже надо себе взять. Их, мол, оккупировал Советский Союз. Как бы компенсация за оккупацию, — поделился Лавров.

Он также напомнил про обращение посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Лавров заключил, что «подобное нельзя было представить ещё недавно».

Посол Швеции в США Карин Олофсдоттер ранее заявила, что страна после возможного вступления в НАТО не станет представлять большую угрозу для России. Дипломат добавила, что решение вступить в Альянс не носит конфронтационный характер. По её словам, руководство страны таким образом «защищает безопасность Швеции».