Захарова: Зеленскому вручат премию как первому беременному мужчине Захарова: Зеленскому вручат премию как первому беременному мужчине в случае отключения света на Банковой

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Представитель МИД России Мария Захарова посмеялась в своем Telegram-канале над словами украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что отключения электроэнергии в стране могут способствовать повышению рождаемости. Она предположила, что президент Украины Владимир Зеленский станет обладателем премии «за первого беременного мужчину», если свет погаснет в его офисе на Банковой улице в Киеве.

По логике Кулебища, если Банковая останется без света, премия за первого беременного мужчину Зеленскому обеспечена, — написала Захарова.

Она также опубликовала изображение, демонстрирующее сокращение населения Украины на 10 млн человек за 30 лет. Представитель ведомства сыронизировала, что в этом виноваты наличие в стране электричества, а также «исправные выключатели вместе с Россией».

Теперь-то по холодку, без света и тепла дело сдвинется с мертвой точки, — добавила Захарова.

Накануне стало известно об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве. По словам мэра города Виталия Кличко, без света остались около полумиллиона горожан. Он призвал жителей экономить электричество.

В энергохолдинге ДТЭК «Киевские региональные электросети» заявили, что составленные ранее графики отключений электроэнергии не действуют.