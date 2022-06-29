Захарова заявила, что ЕС хочет освоить территорию Украины

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Мария Захарова

Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) направлено на освоение территории этой страны, заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. Она напомнила, что о подобном характере решений заявляли и сами представители объединения, отмечая, что Украина не соответствует критериям членства в ЕС.

Это, по сути, является еще одним примером действий западных режимов по освоению территории Украины и использованию Украины как инструмента по сдерживанию России, — заявила дипломат.

Захарова добавила, что это решение ЕС не имеет никакого отношения к развитию экономики Украины и всего региона, развитию ее финансовых и демократических институтов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам назвал «помолвкой» получение страной статуса кандидата в Евросоюз. Он отметил, что это важный шаг в отношениях ЕС и Украины, который отражает серьезность намерений «стать в будущем одним целым». Украинский лидер также отметил, что благодаря статусу кандидата страна перестанет ассоциироваться с «приграничьем между орками и эльфами», «серой зоной», а также «мостиком» между Западом и Россией.