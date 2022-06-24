Зеленский: Украина больше не приграничье между «орками и эльфами» Зеленский: статус кандидата в ЕС означает, что Украина больше не приграничье между «орками и эльфами»

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря статусу кандидата в Евросоюз страна перестанет ассоциироваться с «приграничьем между орками и эльфами», «серой зоной», а также «мостиком» между Западом и Россией. По его словам, Украина сможет стать равным партнером как минимум для 27 стран — участниц ЕС.

Официально признано: Украина не «мостик», не «подушка» между Западом и РФ, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не серая зона, не транзитная территория. Не приграничье между орками и эльфами. Украина — это будущий равный партнер для не менее 27 стран ЕС. Украина — кандидат на вступление в Европейский союз, — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС Зеленский назвал уникальным и историческим моментом.

Накануне делегат по европейским делам при министре Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС и других привилегий для Киева в этом процессе не будет.