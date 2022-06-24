Зеленский назвал «помолвкой» получение Украиной статуса кандидата в ЕС

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам назвал «помолвкой» получение страной статуса кандидата в Евросоюз. Он отметил, что это важный шаг в отношениях ЕС и Украины, который отражает серьезность намерений «стать в будущем одним целым».

В плоскости не политической, а человеческих отношений, получение статуса кандидата ЕС — это помолвка. Серьезный шаг в отношениях Украины и ЕС. Это не просто дружба и симпатия, а твердое и официальное намерение стать в будущем одним целым, — сказал Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что благодаря новому статусу Украина избавилась от «унизительного определения — третья страна». Зеленский подчеркнул, что это необратимый процесс и его государство неминуемо станет членом ЕС. По его словам, Украина теперь сможет привлекаться к работе отдельных органов и новых программ в ЕС, что было запрещено третьим странам.

Ранее Зеленский заявил, что благодаря статусу кандидата в Евросоюз страна перестанет ассоциироваться с «приграничьем между орками и эльфами», «серой зоной», а также «мостиком» между Западом и Россией.