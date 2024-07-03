Захарова высмеяла Шольца и Макрона Захарова высмеяла Шольца и Макрона из-за их ежедневных переписок

Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Олаф Шольц, Эммануэль Макрон

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шуточной форме отреагировала в своем Telegram-канале на новость о ежедневных переписках канцлера Германии Олафа Шольца с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По ее словам, каждое свое сообщение канцлер начинает словами, восхваляющими французского лидера, как Наполеона.

«Русские хакеры» мне лично рассказали, что каждое сообщение он начинает так: «Mein Schatz, mein schöner Napoleon,...» («Мой милый, мой прекрасный Наполеон,...». — NEWS.ru), — написала дипломат.

Ранее немецкий канцлер признался в ежедневной переписке с Макроном. Началось это на фоне провала президентской коалиции в первом туре внеочередных парламентских выборов в стране. Он считает ситуацию «действительно удручающей» и «скрестил пальцы», чтобы к власти во Франции не пришли правые партии.

Немецкий политолог Александр Рар ранее объяснил, что для Германии представляет опасность правое французское правительство, которое может прийти к власти, так как оно будет поддерживать партию «Альтернатива для Германии». Поэтому Шольц пытается подружиться с Польшей, так как в панике ищет партнера на замену Франции, рассказал эксперт.