«В панике ищет партнера»: политолог о желании Шольца подружиться с Польшей Политолог Рар: Шольц вместе с Варшавой попытается сохранить либеральный курс ЕС

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц пытается подружиться с Польшей, так как в панике ищет партнера на замену Франции, считает немецкий политолог Александр Рар. В разговоре с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что вместе с Варшавой он будет пытаться сохранить прежний либеральный курс Евросоюза. По его словам, Шольц может материально поддерживать Польшу.

Германия судорожно пытается удержать лидерство в Евросоюзе. Шольцу нужно во что бы то ни стало подружиться с Польшей, чтобы вместе с Варшавой попытаться сохранить прежний либеральный курс Евросоюза. Но Польша — капризная невеста. Не исключено, что Шольц Польшу будет обласкивать деньгами, — пояснил Рар.

Как отметил политолог, после парламентских выборов во Франции для Шольца стало понятно, что президент Эммануэль Макрон — «хромая утка». Для Германии представляет опасность правое французское правительство, которое может прийти к власти, так как оно будет поддерживать партию «Альтернатива для Германии», считает эксперт.

Шольц в панике ищет другого партнера, тандем Париж — Берлин ведь на последнем издыхании. Италия или Испания для Германии не вариант. Там тоже идет поправение политики. Все надежды на Польшу, которая всегда хотела быть третьей в союзе Парижа с Берлином, — добавил Рар.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что страна готова на военное сотрудничество с Германией вместо получения репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По его словам, позиция Берлина в любом случае не изменит трагических потерь Польши.