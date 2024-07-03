«Скрестил пальцы»: Шольц признался в ежедневной переписке с Макроном Spiegel: Шольц признался в частой переписке с Макроном после провальных выборов

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

Немецкий канцлер Олаф Шольц признался в ежедневной переписке с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Spiegel. Началось это на фоне провала президентской коалиции в первом туре внеочередных парламентских выборов в стране. Он считает ситуацию «действительно удручающей» и «скрестил пальцы», чтобы к власти во Франции не пришли правые партии.

Я скрестил пальцы, чтобы французам, которых я так люблю и уважаю, стране, которая так много для меня значит, удалось предотвратить появление правительства, возглавляемого правой популистской партией, — приводит слова канцлера газета.

Немецкий политолог Александр Рар ранее заявил, что после парламентских выборов во Франции для Шольца стало понятно, что президент Макрон — «хромая утка». Для Германии представляет опасность правое французское правительство, которое может прийти к власти, так как оно будет поддерживать партию «Альтернатива для Германии», заметил эксперт. Поэтому, как утверждал РАР, Шольц пытается подружиться с Польшей, так как в панике ищет партнера на замену Франции.

29 июня сообщалось, что «Национальное объединение» экс-кандидата в президенты Марин Ле Пен укрепило свое лидерство в преддверии первого тура досрочных парламентских выборов во Франции. Уточняется, что партия и ее союзники набрали 36,2% голосов.