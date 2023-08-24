Захарова возмутилась санкциями против «Артека»

Фото: МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram раскритиковала решение американских властей ввести санкции против детского центра «Артек» в Крыму. По ее мнению, Вашингтон «залил бы лагерь деньгами», если бы там пропагандировали смену пола для несовершеннолетних. Захарова подчеркнула, что «пропагандистам моральных уродств» не нравится, что в лагере сохраняется чистое представление о детстве и детях.

Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами, многолетними визами и всяческими премиями с номинациями. А это же образовательный комплекс, где сохраняется чистое представление о детстве и детях, где созданы условия для здорового отдыха и развития детей. Кому же из пропагандистов моральных уродств это может понравиться! — написала она.

«Артек» в Крыму оказался в санкционном списке Министерства финансов США 24 августа. Ограничительные меры также коснулись 11 физлиц из России.

Кроме того, под американские санкции попали уполномоченные по правам ребенка в Ростовской, Калужской и Белгородской областях Ирина Черкасова, Ирина Агеева и Галина Пятых, омбудсмен Чечни Мансур Солтаев, председатель правительства республики Муслим Хучиев и мать Рамзана Кадырова Аймани.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что санкции против России, введенные странами Евросоюза, оказались неэффективны. По ее словам, они не помогут подтолкнуть Кремль к урегулированию конфликта на Украине. Более того, санкции так и не смогли нанести ущерб российской экономике, как того ожидали на Западе, сказала министр.